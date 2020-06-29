В Крыму отменили ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом

С сегодняшнего дня изменился формат информирования населения по ситуации с коронавирусом. Ежедневные брифинги в прямом эфире с представителями Министерства здравоохранения РК и Роспотребнадзора отменены. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Лидия Ветхова

В то же время Оперативный штаб продолжает работать в прежнем режиме, вся необходимая информация в полном объеме размещается на официальных страницах Главы в социальных сетях.

— Еще раз напоминаю всем о необходимости в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, медицинских работников и органов власти, — добавил Аксенов.