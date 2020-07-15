В Крыму отменили обязательную двухнедельную обсервацию для иностранцев

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С 15 июля в Крыму отменили обязательную двухнедельную обсервацию для приезжих из-за границы. Соответствующий указ, подписанный главой республики Сергеем Аксеновым, размещен на сайте регионального правительства.

«Пункт 2 Указа [«О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», — прим. ред.] признать утратившим силу», — написано в указе.

Второй пункт указа содержал требование помещать в обсерватор прибывающих в Крым иностранцев на 14 дней.

Напомним, до 15 июня все прибывающие в Крым проходили обязательную обсервацию из-за опасности распространения коронавируса. Позже режим обсервации отменили только для жителей других регионов страны.

Ранее сообщалось, что с 15 июля прибывающие в Россию иностранцы не будут проходить двухнедельную изоляцию – от них потребуется документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации.