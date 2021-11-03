В Крыму отменили QR-коды для посещения госучреждений

Требования о предоставлении QR-кодов и ПЦР-тестов при посещении госучреждений в Крыму отменено. Для заселения в отели и гостиницы прежние требования сохраняются, передают «РИА Новости (Крым)».

Глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которому из документа исключен абзац, отменяющий необходимость предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов. Ослабление касается только посетителей организаций и учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

За минувшие сутки в Крыму COVID-19 подтвержден у 741 человека. Всего выявлено 98 969 положительных на COVID-19.