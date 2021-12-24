В Крыму отменили требование о предъявлении QR-кодов при посещении ТЦ

Глава РК Сергей Аксенов временно отменил требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении ТЦ на территории полуострова. Внесены соответствующие поправки в указ главы РК о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за коронавируса.

В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 61 человека Смягченная норма будет действовать до 20 января 2022 года.

«Изложить в следующей редакции: «в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. метров и более (с 20 января 2022 года)», – говорится в тексте указа.