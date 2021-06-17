В Крыму отремонтируют более 100 дворов до конца года

В этом году в Крыму отремонтируют более 100 дворовых территорий в рамках нацпроекта, передает Крыминформ, ссылаясь на вице-премьера РК Евгения Кабанова.

На ремонт дороги в Крыму до границы с Украиной выделят 6,5 млрд рублей «Надо отметить, что дворы у нас оставляют желать лучшего. Тут большие вопросы к управляющим компаниям. Будем с этим разбираться. Тем не менее на этот год у нас запланирован ремонт 112 дворов по всей республике», – уточнил Кабанов.

Ранее также сообщалось, что Москва выделила Крыму 45 млрд рублей на благоустройство 110 парков культуры и отдыха, постройку 28 детских площадок, 150 спортивных площадок, 750 остановочных павильонов и др.