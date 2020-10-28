В Крыму отреставрировали две советские эко-тропы

Все работы велись с учетом экологических требований

Фото: пресс-служба правительства РК

Две советские эко-тропы отреставрировали в Крыму. «Шайтан-Мердвен» и «Биюк-Исар» получили вторую жизнь в рамках Социальной инвестиционной программы и популяризации туризма.

Шайтан-Мердвен (Чертова лестница) ведет через одноименный перевал, а тропа Биюк-Исар — к одноименной скале.

Шайтан-Мердвен – это кратчайшая дорога, соединяющая ЮБК и Байдарскую долину. Она берет начало на Севастопольском шоссе. Протяженность ее составляет порядка 500 метров. Тропа Биюк-Исар начинается около с. Оползневое на том же шоссе и ведет к горному озеру у подножья одноименной скалы. Протяженность тропы около 5,5 километров.

Для неподготовленных туристов эти маршруты раньше могли стать слишком сложными. Теперь же здесь появились «ступени», а каждый непростой участок оборудован скамейкой или зоной отдыха. На тропе появились инфостенды и камни, которые помогут узнать об истории места, географии, а также местной флоре и фауне. Кроме того, специальные знаки предупреждают туристов о возможных сложностях на пути. Все тексты и иллюстрации выжжены по дереву, чтобы поддержать выбранную эстетику.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил, что при совместной работе бизнеса и государства могут быть восстановлены и другие крымские туристические тропы. Волченко добавил, что глобальная цель такой работы — создать круглогодичную туристическую инфраструктуру. Он отметил, что все работы ведутся с учетом экологических требований.