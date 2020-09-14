В Крыму парапленерист завис на кронах деревьев в 10 метрах над землей

Спасатели оказали помощь парапленеристу, который завис на кронах деревьев в Бахчисарайском районе, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Подросток провалился в канализационный коллектор в Бахчисарае Инцидент произошел во время этапа Кубка России по спорту сверхлегкой авиации в районе Кабаньего перевала. Один из спортсменов потерял управление парапланом, и его занесло в пролесок.

Спасатели обнаружили пострадавшего в 10 метрах над землей. С помощью альпинистского снаряжения они спустили спортсмена на землю.