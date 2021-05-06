В Крыму перед Днем Победы ожидаются грозы

В Крыму ожидаются грозы перед Днем Победы, а 9 мая специалисты прогнозируют прохладный ветер и понижение температуры, передает крымский гидрометцентр.

На Крым надвигаются ливни и грозы «Тропические воздушные массы принесут на полуостров 8 мая жаркую, дождливую погоду, прогремят весенние грозы. Ночью 10-15 градусов, днем 22-27 градусов, а 9 мая холодный фронтальный раздел ослабит жару: ночью 5-10 градусов, днем 15-20, преимущественно без осадков, прохладный северо-западный ветер 10-15 метров в секунду», — уточнили в сообщении.

Согласно данным центра, 9 мая 1045 года в Симферополе было пасмурно и шел небольшой дождь. Температура воздуха достигала всего 13 градусов.