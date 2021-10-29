В Крыму передан на рассмотрение в парламент республиканский бюджет

На рассмотрение передан проект бюджета Крыма на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Текст соответствующего законопроекта опубликован на сайте парламента.

В Крыму приняли бюджет региона на три года «Законопроектом предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета Республики Крым на 2022 год: доходы в сумме 199,2 млрд рублей, расходы в сумме 202,1 млрд рублей. Дефицит в сумме 2,9 млрд рублей», – уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Бюджет Крыма почти на три четверти — дотационный. Собственные доходы от налоговых и неналоговых поступлений в 2022 году составят 57,3 млрд рублей, остальная сумма доходной части (141,9 млрд рублей) сформирована из безвозмездных поступлений.