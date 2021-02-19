В Крыму перекрыли часть трассы «Таврида» из-за непогоды

На территории четырех муниципалитетов Крыма вводят режим угрозы ЧС из-за непогоды. Об этом заявил вице-премьер региона Евгений Кабанов.

По Крымскому мосту можно проехать в Керчь — госавтоинспекция Кубани Такой режим введен на территории Керчи, а также Кировского, Ленинского и Белогорского районов, где прошли самые сильные осадки.

В 15:30 в пятницу было закрыто движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Керчи в полном объеме, чтобы не увеличивать транспортный поток. Уточняется, что дорога на участке от Симферополя до Белогорска будет открыта только для жителей Белогорска.