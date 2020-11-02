В Крыму пьяный мотоциклист напал на сотрудницу ГИБДД

В Советском районе Крыма полицейские задержали нетрезвого мотоциклиста, напавшего на сотрудницу Госавтоинспекции, передает пресс-служба МВД по республике.

Один человек погиб в результате ДТП под Симферополем Госавтоинспекторы остановили мотоцикл без госномеров. Им управлял мужчина с признаками опьянения без мотошлема. Во время общения с правоохранителям мужчина вел себя агрессивно. Затем водитель мотоцикла схватил женщину-сотрудницу ГИБДД за руку и стал ее выворачивать.

«В результате применения силы сотруднице полиции были причинены телесные повреждения, вследствие чего в медучреждении ей установлен диагноз «ушиб и растяжение связок правого плечевого сустава и правой кисти». В ходе инцидента нарушитель был задержан напарником пострадавшей девушки», – уточнили в сообщении.