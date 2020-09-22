В Крыму пьяный мужчина с палкой напал на полицейского и повредил машину ДПС

В Крыму пьяный мужчина избил полицейского и пытался разбить патрульный автомобиль ДПС, передает пресс-служба МВД по РК.

На трассе «Таврида» разбился мотоциклист Уточняется, что во время оформления ДТП к патрульному авто подошел мужчина с явными признаками опьянения. Он какое-то время пообщался с участниками ДТП и сотрудниками ДПС, а затем подошел к патрульному авто Lada Granta и стал бить кулаком в левое переднее стекло машины.

«Сотрудник ДПС потребовал прекратить противоправные действия, но нетрезвый мужчина вместо этого схватил попавшуюся под руку палку и ударил ею старшего лейтенанта полиции», – говорится в сообщении.