В Крыму пьяный мужчина ударил девушку камнем

В Бахчисарае задержали мужчину, ударившего незнакомую 18-летнюю девушку камнем в лицо, передает пресс-служба МВД по республике.

Гидроциклист наехал на дайвера у берегов Феодосии Уточняется, что обвиняемый напал на пострадавшую ночью в состоянии алкогольного опьянения. Своими действиями он разбил девушке бровь. Она получила сотрясение головного мозга.

Полиция задержала ранее судимого 32-летнего жителя одного из сел района. В отношении него возбудено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.