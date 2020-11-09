В Крыму пьяный водитель пытался скрыться от ДПС и ему прострелили шины

В Крыму сотрудники ДПС стреляли по колесам автомобиля, которым управлял пьяный водитель, чтобы остановить его, передает пресс-служба МВД.

В Евпатории два человека травмировались в результате ДТП Ночной патруль в Феодосии потребовал остановки от одного из проезжавших мимо водителей, а мужчина в ответ ускорился и попытался скрыться. Наряд начал преследование.

«Злоумышленник двигался в сторону центра города. Он нарушал ПДД и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. А на пересечении двух оживленных автотрасс чуть не стал виновником ДТП», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.