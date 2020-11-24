В Крыму пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ в овраге

Пьяного водителя, попытавшегося скрыться от полицейских на своём автомобиле задержали сотрудники ГАИ. Инцидент произошёл в Черноморском районе Крыма на объездной дороге села Оленевки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики.

Владелец Форда не выполнил требование госавтоинспектора об остановке – вместо этого он только прибавил скорость. Сотрудники ГИБДД пустились в погоню. Требования правоохранителей лихач игнорировал, скрыться от преследователей он попытался, свернув с дороги в поле. Спустя минуту водитель съехал в овраг, выскочил из автомобиля и попытался скрыться, бросив машину. Но полицейские не дали ему уйти и задержали правонарушителя. Им оказался 25-летний житель одного из сел Черноморского района.

«В отношение данного водителя был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также административный материал за невыполнение требований сотрудника полиции».

Сотрудники ГИБДД предложили молодому человеку пройти процедуру освидетельствования на месте, но он отказался. Правоохранителям на месте удалось установить, что нарушитель не имел страховки своей гражданской ответственности. Автомобиль нетрезвого водителя эвакуирован на штрафстоянку.