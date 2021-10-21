В Крыму планируют начать делать свои экспресс-тесты на COVID-19

В Крыму планируют в течение полутора месяцев начать выпуск экспресс-тестов по выявлению инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, передает пресс-служба Корпорации развития Республики Крым со ссылкой на гендиректора Дмитрия Ворону.

В Крыму могут ввести ковидные ограничения для туристов — СМИ «В течение полутора месяцев в республике будет развернуто производство экспресс-тестов по выявлению инфекционных заболеваний, в том числе и новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул Ворона.

Он рассказал, что это позволит в разы расширить объем тестирования инфицированных.