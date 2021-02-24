В Крыму планируют начать капремонт 55 объектов культуры

В Республике Крым в этом году планируют начать капитальный ремонт 55 объектов культуры и культурного наследия. Об этом сообщила министр культуры региона Арина Новосельская.

По её словам, специалисты отремонтируют 41 учреждение культуры и искусств. Ещё на 14 объектах культурного наследия пройдут ремонтно-реставрационные работы по их сохранению, приводит слова Новосельской пресс-служба минкульта Республики.

Министр уточнила, что на 42 объектах планируется завершить работы до конца года. Источники финансирования – Федеральная целевая программа и другие программы и планы. Общий объём выделяемых средств – 2 миллиарда 400 миллионов рублей.

Сейчас продолжается реконструкция Крымского художественного училища имени Н. С. Самокиша в Симферополе, капремонт здания Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра, выполняются ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия комплекса сооружений Ханского дворца, Керченской крепости, Воронцовского дворца, мемориала «Аджимушкай», дома Волошина и других объектов, отметила Арина Новосельцева.