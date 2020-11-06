В Крыму планируют открыть законсервированные здравницы

Таким образом на полуострове расширят номерной фонд

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Крымские здравницы, которые сейчас законсервированы, планируют перезапустить. Таким образом на полуострове хотят расширить номерной фонд. Об этом «Крыминформу» сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

В ближайшие два года, по словам министра, благодаря перезапуску старых и строительству новых здравниц в Крыму станет на 4-5 тысяч больше номеров.

– А в пятилетней перспективе – до 20 тысяч номеров как минимум. Конкуренция – это единственный эволюционный способ повышения качества сервиса и снижения цен в Крыму, – отметил Волченко.

Министр напомнил, что для развития лечебно-оздоровительного направления на полуострове ведется работа по внедрению механизмов поддержки санаторно-курортных и оздоровительных организаций.