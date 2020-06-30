В Крыму под утро горело поле пшеницы

Сегодня в 04:47 оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о том, что в районе с. Первомайское Кировского района требуется помощь пожарных в ликвидации возгорания на открытой территории. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК.

К месту происшествия были направлены сотрудники пожарной части 107 с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по прибытии огнеборцы обнаружили, что на открытой территории за границами населенного пункта горит поле пшеницы.

— В результате быстрых и слаженных действий крымских пожарных удалось предотвратить распространение огня и полностью ликвидировать пожар в течение 40 минут. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины устанавливаются, — рассказал министр.

В свою очередь, огнеборцы ПЧ 127 с. Красногвардейское ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали возгорание сухой растительности в районе с. Ильичёво Советского района. Площадь не превысила 600 кв. м. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются экспертами.