В Крыму подозревают чиновницу в превышении полномочий на 150 млн рублей

Крымский Следком подозревает бывшего зампредседателя Госкомрегистра Крыма и по совместительству экс-начальника ялтинского филиала ведомства в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба ведомства.

Чиновники из Ялты получили взятку в размере 150 тысяч рублей — Следком Согласно данным следствия, в 2018 году чиновница дала указание подчиненному действовать в интересах ИП и сотрудница зарегистрировала право собственности индивидуального предпринимателя на земельный участок площадью 2000 квадратных метров в Ялте и расположенные на нем нежилые помещения. Затем были зарегистрированы сведения о переходе права собственности от фирмы к индивидуальному предпринимателю.

«Фирме был причинен материальный ущерб на сумму не менее 150 миллионов рублей», — уточняется в сообщении.