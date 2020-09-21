В Крыму подозревают во взяточничестве главу филиала «Крымавтодора»

В Крыму подозревают начальника филиала «Ленинское дорожное ремонтно-строительное управление» ГУП РК «Крымавтодор» в получении крупной взятки, передает пресс-служба СКР по Крыму и Севастополю.

В Крыму осудили за взятки бывшего сотрудника ГИБДД из города Саки Отмечается, что с июля по сентябрь начальник филиала получал частями взятку от представителя фирмы за незаконную укладку асфальта в частном дворе в селе Красногорка. Посредником выступал главный специалист администрации Ленинского района.

«После получения очередной части взятки должностных лиц задержали сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю», — отметили в ведомстве.