В Крыму подрядчик строительства детсада присвоил три миллиона рублей

Подрядчик в Алуште присвоил три миллиона рублей во время строительства детского сада «Солнышко», передает пресс-служба ГСУ СКР по РК и Севастополю.

Жители Ставрополья совершали квартирные кражи в Севастополе Согласно данным ведомства, в феврале прошлого года подрядчик заключил контакт с капстроем Алушты на вынос инженерных сетей, находящихся под модульной постройкой детсада. В течение месяца должностные лица организации выполнили отдельный виды работ, указав в документах завышенные объемы проделанного.

«На основании документов управлением КС и ЖКХ администрации были подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ и платежное поручение» — уточнили в сообщении Следкома Крыма.