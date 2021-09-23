В Крыму погиб 17-летний пассажир иномарки в результате ДТП

В Красногвардейском районе легковой автомобиль марки BMW на большой скорости столкнулся с экскаватором-погрузчиком. В результате ДТП погиб 17-летний пассажир иномарки, передает пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло вечером в среду в селе Амурское.

«Водитель легкового автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости по улице Шевченко в месте проведения дорожных работ, не выбрал необходимый боковой интервал и совершил столкновение с экскаватором-погрузчиком, который находился на обочине справа», — уточнили в ведомстве.