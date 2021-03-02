В Крыму погиб человек и один пострадал в ДТП

В Крыму произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, а также автобуса, передает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по республике.

В Крыму МВД проводит проверку по ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка Авария произошла на автодороге Симферополь-Саки-Евпатория в районе поворота на Химпоселок.

«Водитель автомобиля Peugeot, по предварительным данным, совершал левый поворот, когда его протаранил ехавший следом грузовик «КамАЗ», водитель которого не выбрал безопасную скорость. В результате удара легковое авто вылетело на полосу встречного движения, где столкнулось с пассажирским автобусом «Эталон», в котором находилось три пассажира и водитель. В результате столкновения «КамАЗ» выехал за пределы проезжей части и перевернулся, автобус выехал в кювет на обочине», — уточнили в сообщении.