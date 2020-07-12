В Крыму погиб человек в результате тройного ДТП

Водитель легкого авто погиб в результате ДТП под Симферополем, передает пресс-служба управления ГИБДД МВД по РК.

В Алуште в ДТП попали пятеро детей из-за пьяного водителя без прав Накануне вечером водитель авто Daewoo 1979 года рождения пересек двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с авто Toyota Avensis. Daewoo продолжил движение и столкнулся с еще одной иномаркой.

«После этого автомобиль Daewoo выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на препятствие – электроопору. В результате водитель автомобиля Daewoo смертельно травмирован», – рассказали в ГИБДД.