В Крыму появился еще один виртуальный концертный зал

В Республике Крым в рамках нацпроекта открыт второй виртуальный концертный зал. Субсидию в размере одного миллиона рублей на реализацию проекта получил Историко-культурный мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина», сообщает пресс-служба Минкультуры РК.

Фото пресс-служба Минкультуры РК.

Состоялось открытие второго в Республике Крым виртуального концертного зала. В рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» национального проекта «Культура» Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина» как победитель конкурсного отбора в 2020 году получил субсидию в размере одного млн рублей на создание данного проекта.

В рамках торжественной церемонии открытия зала представитель Министерства культуры РК отметил, что всего в Республике Крым в соответствии с нацпроектом запланировано создать 6 виртуальных концертных залов, основной целью функционирования которых выступает достижение качественно нового коммуникативного уровня продвижения академического музыкального искусства, создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех граждан.

В Литературно-художественном музее в городе Старый Крым установлено оборудование виртуального концертного зала. Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом, формат которого позволит жителям и гостям города Старый Крым в онлайн-режиме стать зрителями разнообразных культурных мероприятий: симфонических и образовательных концертов, легендарных балетов и мюзиклов, лекций о композиторах и академической музыке. Также выполнен текущий ремонт зала музея, рассчитанного на 64 зрительских места, осуществлена закупка мебели.

На открытии зала была представлена трансляция из концертного зала имени Петра Чайковского — концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова. В годовом плане работы виртуального концертного зала запланировано проведение не менее 26 концертных трансляций.

СПРАВКА. Всероссийский виртуальный концертный зал – знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии.

Во исполнение Указа Президента РФ целью проекта «Цифровая культура» является увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз и обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство страны.