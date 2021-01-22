В Крыму поймали водителя без прав и в состоянии наркотического опьянения

В Джанкойском районе Крыма задержали водителя без прав и в состоянии наркотического опьянения, передает пресс-служба РК.

Пьяный краснодарец на авто пытался скрыться от ДПС в Крыму Инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль под управлением 35-летнего местного жителя. Во время проверки стало известно, что у мужчины нет прав на управление авто. При общении с ним полицейские заметили признаки опьянения, но проверка на алкотестере не подтвердила этого. Правоохранители приняли решение отправить мужчину на освидетельствование в стационар.

«По результатам анализа у мужчины было установлено наркотическое опьянение, в его биосредах обнаружено вещество «альфа-пирролидинопентиофенон», относящееся к так называемым «солям», — утончили в сообщении.