В Крыму полицейский скрылся с места ДТП

В отношении полицейского, который скрылся с места ДТП, проводится проверка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Ревнивый муж разнес дом супруги в Крыму битой Согласно предварительной информации, сотрудник, находясь за рулем личного авто во внеслужебное время, допустил столкновение с другим ТС, нарушив правила ПДД. Он попытался скрыться с места происшествия. В отношении него составлены административные протоколы.

По результатам проверки полицейского уволят из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.