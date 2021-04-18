В Крыму полицейским пришлось открыть стрельбу в погоне за пьяным водителем

В Крыму полицейским пришлось открыть стрельбу во время погони за пьяным водителем. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе. Сотрудники ДПС находились на ночном дежурстве. Для проверки они попытались остановить машину «ВАЗ 2109». Водитель проигнорировал требования правоохранителей.

Он начал двигаться с большей скоростью, создавая опасную ситуацию на дороге. Тогда патруль вызвал подкрепление — еще два экипажа ДПС. Полицейским пришлось стрелять по колесам легковушки. Оказалось, что за рулем находился 28-летний молодой человек.