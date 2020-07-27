В Крыму поместили в психлечебницу мужчину, напавшего на врача скорой помощи

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В Симферополе гражданин, страдавший ранее психическим заболеванием, напал на врача скорой медицинской помощи. Полицейские проводят проверку, передает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму пьяный мужчина ударил девушку камнем Ранее стало известно, что мужчина ударил медицинского работника ножом в шею. Врач в состоянии средней степени тяжести сейчас находится в реанимационном отделении. 

«Установлено, что гражданин ранее страдал психическим заболеванием. В настоящее время он помещен в специализированное лечебное учреждение. По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – уточнили в МВД.

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