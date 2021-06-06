В Крыму помощь спасателей потребовалась человеку, упавшему с обрыва

В Симферопольском районе помощь спасателей потребовалась молодому человеку, упавшему с обрыва. В Крыму парапланерист упал на склоне горы Ай-Петри

Информация поступила в Главное управление МЧС России по Республике Крым 5 июня в 20:55. Уточнялось, что несчастный случай произошел в горнолесной местности возле с. Левадки, в районе урочища Таш-Джарган.

К месту происшествия было направлено поисково-спасательное отделение части горной поисково-спасательной спецотряда МЧС. На месте спасатели нашли пострадавшего. Ему оказали первую медицинскую помощь и при помощи носилок транспортировали к карете скорой помощи.