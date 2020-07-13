В Крыму понизится температура, придут ветер и дожди

В Крыму прогнозируют снижение температуры воздуха, а также осадки и ветер в ближайшие дни, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника регионального гидрометцентра Веронику Шенгелай.

Ливни, град и шквал обрушатся на Крым в ближайшее время «14-15 июля будет заметное прохладнее по сравнению с предыдущими днями – температура воздуха понизится до 22-27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится северо-западный ветер до 15-20 метров в секунду», – уточнила Шенгелай.

Потепление прогнозируются уже со среды и до конца рабочей недели.