В Крыму пострадали в ДТП трое детей

В Крыму трое детей травмировались в результате ДТП с участием двух легковых авто и рейсового автобуса, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

Легковой автомобиль вылетел с дороги и загорелся в Крыму ДТП произошло на трассе Ялта-Севастополь. Согласно предварительной информации, водитель авто «Lada Vesta», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в проезде по главной дороге автомобилю «Chevrolet Lacetti».

«В итоге автомобиль «Lada» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом «Эталон», который двигался по маршруту Ялта-Алупка во встречном направлении», — уточнили в МВД.