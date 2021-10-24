В Крыму построят новую дорогу почти за 100 миллиардов рублей

В Крыму построят новую дорогу, которая свяжет федеральную трассу «Таврида» с южным берегом полуострова.

Стоимость реализации проекта составит 95 миллиардов рублей. На объекте будет работать компания «ВАД». Протяженность дороги составит 35 километров. Она начнется от Белогорска и будет проложена до алуштинского села Приветное.

На данном этапе завершаются проектно-расчетные работы. Предусмотрено создание четырех полос движения. Кроме того, планируется установка двух сотен подпорных стен, создание новых подземных коммуникаций и строительство смотровых площадок.