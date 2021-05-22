В Крыму построят опоры станций сотовой связи за 190 млн рублей

Свыше 60 новых антенно-мачтовых сооружений для базовых мобильных операторов построят в Крыму за счет ФЦП, передает Крыминформ, ссылаясь на замминистра внутренней политики, информации и связи Юлию Килику.

Правда ли, что в Крыму прекратит работать МТС? Она уточнила, что в этом году будет проектирование, а в следующем начнется строительство.

«Покрытие будет улучшено или появится в 81 населенном пункте Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Советского, Черноморского районов и Судака», – добавила Килик.