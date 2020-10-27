В Крыму построят серию яхтенных марин

По мнению руководителя крымского Минтуризма, это экономически оправданная модель

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В Крыму нашли еще одну идею для притяжения туристов в Крым. Эксперты считают, что привлечь больше отдыхающих поможет строительство серии яхтенных марин.

Глава Минтуризма республики Вадим Волченко отметил, что уже сейчас ведутся допроектные работы. По мнению руководителя ведомства, это экономически оправданная модель.

Вся инфраструктура для яхт должна располагаться на расстоянии не менее 20-30 миль между объектами. Так будет создана еще одна возможность для путешествий. Предполагается, что марины удастся построить в нескольких населенных пунктах и их окрестностях, расположенных вдоль всего побережья.