В Крыму построят уникальный опреснительный завод — Аксенов

В Крыму построят опреснительную установку для обеспечения водой Симферополя. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Искусственное вызывание осадков не решит водную проблему в Крыму – эксперт По словам главы РК Сергея Аксенова, установка разместится в поселке Николаевка (Симферопольский район).

«В течение двух недель по поручению президента федеральным правительством будет предложено решение, связанное со строительством опреснительной установки в Симферополе. Она будет строиться на берегу моря в поселке Николаевка. В стране таких проектов никто никогда не реализовывал, поэтому принятое здесь решение будет уникальным», — подчеркнул Аксенов.