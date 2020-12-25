В Крыму предложили переименовать площадь Куйбышева в площадь им. Иоффе

Общественники Крыма предложили переименовать площадь Куйбышева в Симферополе на площадь имени Григория Иоффе (недавно ушедшего из жизни председателя Общественной палаты РК — ред.), передают «РИА Новости (Крым)».

Скончался председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе «Это пока еще на стадии обсуждений. Семья Иоффе внесла большой вклад в развитие Симферополя, Республики Крым. Такая инициатива создана от лица Ассамблеи славянских народов и от комиссии Общественной палаты», — отметила председатель Совета РОО «Украинская община Крыма», главный редактор информационного агентства «Крим сьогодні», член Общественный Палаты РК Анастасия Гридчина.

Напомним, что Григорий Иоффе скончался в ночь на 17 ноября в возрасте 67 лет. Он занимал должность председателя Общественной палаты РК с 2014 года.