В Крыму предложили ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий

Главный Санитарный врач РК Наталья Пеньковская предложила властям полуострова ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей некоторых профессий, передает Крыминформ.

Роспотребнадзор Крыма настаивает на введении новых ограничений по COVID-19 «Лица, работающие в сфере оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания и транспорта подлежат 100-процентной обязательной вакцинации, за исключением тех лиц, которые имеют противопоказания», – уточнила она.

Пеньковская подчеркнула, что уровень вакцинации в Крыму на данный момент не позволяет говорить о коллективном иммунитете и это сказывается на уровне заболеваемости.