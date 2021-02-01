В Крыму предупреждают о вероятности схода селей

Спасатели Крыма предупредили, что в регионе есть угроза подтоплений в первой декаде февраля, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игоря Сосунова.

«Прогнозируется возникновение снего-дождевых паводков с подтоплением пониженных участков местности», — уточнил он, добавив, что названные обстоятельства повышают вероятность схода селей.

Предполагается, что на полуострове сели могут сойти в Симферопольском и Бахчисарайском районах, Ялте и Алуште.