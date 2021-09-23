В Крыму прекратили полномочия избранных в Госдуму депутатов парламента РК

Госсовет РК прекратил полномочия депутатов крымского парламента, избранных в Госдуму. Такое решение было принято во время дистанционного голосования в четверг, передает пресс-служба парламента.

В Крыму согласовали отставку вице-премьера полуострова Евгения Кабанова «Депутаты Госсовета 73 голосами «за» лишили депутатских полномочий Алексея Черняка и Леонида Бабашова, избранных в Госдуму по 19 и 21 одномандатным избирательным округам соответственно», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что Черняк был избран в Госсовет РК по Джанкойскому одномандатному округу от «Единой России» в 2019 году. Он возглавляет комитет парламента по туризму, курортам и спорту.