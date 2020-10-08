В Крыму пресекли межрегиональный незаконный оборот наркотиков

В Крыму пресекли организацию межрегионального канала незаконного оборота наркотиков, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК.

Крымчанина задержали при выемке наркотиков из тайника на севере полуострова Сотрудники ведомства задержали прибывшего на территорию Крыма гражданина одной из стран-участниц СНГ, который планировал организовать незаконный оборот наркотических средств.

В ходе осмотра салона принадлежащего мужчине ТС правоохранители обнаружили и изъяли несколько свертков с неизвестным веществом растительного происхождения. Криминалистическое исследование подтвердило, что представленные на изучение образцы являются марихуаной общей массой более 420 граммов.