В Крыму пресекли незаконную добычу креветки

В Крыму возбудили уголовные дела в отношении двух жителей Раздольненского района за незаконную добычу креветки, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по республике.

В Крыму рассчитывают увеличить производство креветки В акватории Каркинитского залива пограничники выявили двух жителей поселка Раздольное 1992 и 1984 г.р., которые в темное время суток осуществляли незаконную добычу черноморской креветки. Пограничники обнаружили и изъяли у указанных лиц свыше 70 тыс. экземпляров ракообразных, а также применяемые ими орудия лова.

«Только по предварительным оценкам, ущерб, нанесенный биоресурсам от противоправных действий рыбаков, превысил 6,5 млн рублей», — отметили в сообщении.