В Крыму пригородные поезда перешли на зимнее расписание

Пригородные поезда на Крымском полуострове перешли на зимнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. На официальной странице оператора железнодорожных перевозок в социальной сети «ВКонтакте» сказано: в связи с завершением курортного сезона с 21 сентября пригородные поезда переходят на зимнее расписание. С ним можно ознакомиться на официальном сайте перевозчика.

Напомним, в середине июля в Крыму завершили обновление парка пригородных поездов. Теперь по полуострову пассажиров перевозят два десятка новых единиц подвижного состава – это современные электрички и рельсовые автобусы.