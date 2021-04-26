В Крыму приговорили иностранца к восьми годам колонии

В Крыму приговорили к восьми годам колонии строгого режима организатора межрегионального канала незаконного оборота наркотиков с территории полуострова, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ по республике.

Украинка без документов пыталась в обход пункта пропуска попасть в Крым Отмечается, что гражданин одной из стран СНГ прибыл в регион для работы в сфере туризма и в прошлом году попал в поле зрения сотрудников Погрануправления.

«При осмотре салона принадлежащего ему транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли несколько свертков с марихуаной общей массой более 420 граммов (в пересчете на высушенное вещество)», – пояснили в ведомстве.