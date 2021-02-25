В Крыму приговорили жителя Коми к колонии за мошенничество

В Симферополе признали виновным жителя Республики Коми, который совершил мошеннические действия с дорогостоящим автомобилем, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Крымчанин обещал за 1,5 млн руб трудоустроить знакомого в органы следствия Подсудимый в январе 2019 года заключил с ИП договор аренды автомобиля марки BMW на срок пять дней. Мужчина, получив документы и ключи от автомобиля, передал его иным лицам, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

«Подсудимый своими действиями причинил предпринимателю ущерб в размере более 1 миллиона рублей», — уточнили в сообщении.