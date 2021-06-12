В Крыму приговорили к колонии белоруса за попытку контрабанды наркотиков

Гражданину Белоруссии вынесли приговор за попытку контрабанды наркотических средств в крупном размере, передает пресс-служба суда.

У безработного жителя Ялты нашли наркотики и арсенал оружия Отмечается, что мужчина пытался провезти наркотики в автомобиле, однако его задержали сотрудники ФСБ в поселке Черноморской на западе полуострова. Наркотическое средство было изъято.

Свою вину в приобретении, хранении и перевозке наркотиков мужчина признал. Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима.