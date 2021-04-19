В Крыму приговорили к колонии экс-налоговика за получение взяток

В Крыму приговорили к колонии бывшего замначальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по РК за получение взяток, передает пресс-служба местной прокуратуры.

Семь лет в колонии проведет бывший чиновник из Алушты за взятку В сообщении отмечается, что осужденный с 2018 года по осень 2020 года получал от представителя коммерческой организации денежные средства за общее покровительство и непринятие в отношении представляемых фирмой субъектов хозяйствования мер в случае выявления правонарушений в области налогового законодательства.

«Общая сумма взяток составила более четырех млн рублей», – говорится в сообщении.