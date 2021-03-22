В Крыму приговорили к колонии мужчин за отравление детей по неосторожности

В Крыму приговорили к различным срокам заключения в колонии-поселении предпринимателя и его знакомого за отравление двух детей по неосторожности ядовитым газом фосфином, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике и Севастополю.

В Судаке 18-летний крымчанин стрелял по стеклам остановки Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2020 года. Предприниматель решил провести дезинфекцию помещения, арендуемого им в пятиэтажном жилом доме. Он купил специальный препарат и его знакомый разложил таблетки по помещению, а затем покинул его.

«В результате взаимодействия препарата с воздухом выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома. Находившиеся на тот момент в квартире женщина и трое ее детей получили отравление», — уточняется в сообщении.