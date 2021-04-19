В Крыму приговорили к пожизненному заключению убийцу пятилетней девочки

В Крыму приговорили обвиняемого в убийстве пятилетней девочки к пожизненному заключению в колонии особого режима, передает пресс-служба Следкома РФ по республике.

Следственный комитет раскрыл детали убийства пятилетней девочки в Крыму Гражданин Украины, проживающий в Раздольненском районе, признан виновным в убийстве малолетней падчерицы и приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

«В суде установлено, что отчим нанес 5-летней падчерице множественные удары в область головы и ног», — заключили в сообщении.